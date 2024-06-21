Altın fiyatları yükseliyor! 21 Haziran canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Dünden beri yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcıların yüzünü güldürmeye devam ediyor. Bugün gram altın 2 bin 500 TL'ye, çeyrek altın ise 3 bin 999 TL'ye kadar çıktı. İşte, 21 Haziran 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine başlayacağına ilişkin beklentilerin güçlenmesine karşın karışık seyrediyor.
ABD'de açıklanan veriler, ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimine gideceğine yönelik beklentileri desteklerken, Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinden, bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin daha fazla ipuçları aranıyor.
Ülkede açıklanan veriler tüketici harcamalarındaki yavaşlamaya işaret ederken, enflasyon baskılarının hafiflediği ve işsizliğin arttığı bir ortamda Fed'in yakın zamanda faiz indirimine başlama ihtimalinin artabileceğine yönelik beklentiler yükseldi.
Analistler, faiz indiriminin zamanlaması veya kapsamına ilişkin kararın gelecek ekonomik verilere bağlı olacağını belirtti.
Bugün, yurt içinde tüketici güven endeksi ve bütçe dengesi, yurt dışında ise BoE'nin faiz kararı, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, konut başlangıçları ve inşaat izinleri, Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 400 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 340 ve 2 bin 320 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu kaydetti. Peki, bu son gelişmeler altın fiyatlarına nasıl etki etti? İşte, 21 Haziran 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI YÜKSELİYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 466 liradan yaparken; 21 Haziran günü 2 bin 500 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 3 bin 947 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 999 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Satış: 2.461,9040
Alış: 2.462,2630
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ALTIN/ONS FİYATI
Satış: 2.366,28
Alış: 2.366,63
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Satış: 3.939,0500
Alış: 4.025,8000
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CUMHURİYET ALTINI
Satış: 15.756,1900
Alış: 16.053,9500
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YARIM ALTIN FİYATI
Satış:7.855,54
Alış: 8.053,68
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Satış: 15.760,33
Alış: 16.058,11
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ATA ALTIN FİYATI
Satış: 16.519,24
Alış: 16.941,17
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Satış: 1.333,40
Alış: 1.758,67
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Satış: 2.262,63
Alış: 2.395,69