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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 2 Aralık Cumartesi bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2023 - 07:34 Güncelleme: 02.12.2023 - 07:34
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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