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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları son dakika 2 Ağustos 2024: Altın rekora koşuyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın rekora koşuyor! 2 Ağustos 2024 altın fiyatları alış-satış tablosu

        Fed Temmuz faiz kararı açıklandı, beklentilere paralel olarak faiz oranı sabit bırakıldı. Fed Başkanı Jarome Powell'ın Eylül ayında olası bir indirime işaret eden sözleri, altının hızla yükselmesini sağladı. Bugün gram altın 2 bin 619 TL'den, çeyrek ise 4 bin 190 TL'den işlem görüyor. İşte, 2 Ağustos 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.08.2024 - 07:41 Güncelleme: 02.08.2024 - 07:41
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