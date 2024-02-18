Altın fiyatları alış-satış değerleri yakından takip ediliyor. Hafta içinde 1.968 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatı yeniden 2 bin lira seviyesini zorluyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 18 Şubat Pazar günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...