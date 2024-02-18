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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları son dakika: 18 Şubat 2024 Pazar hafta sonu altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Şubat hafta sonu canlı altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları son günlerde hareketli bir seyir izlerken; altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 18 Şubat Pazar günü gram altın 1.995 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte, 18 Şubat 2024 bugün canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.02.2024 - 08:15 Güncelleme: 18.02.2024 - 08:15
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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