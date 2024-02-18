Altın fiyatları bugün ne kadar? 18 Şubat hafta sonu canlı altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Altın fiyatları son günlerde hareketli bir seyir izlerken; altın fiyatları yeniden yükselişe geçti. 18 Şubat Pazar günü gram altın 1.995 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte, 18 Şubat 2024 bugün canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, çeyrek altın, 22 ayar bilezik fiyatı son durum...
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Altın fiyatları alış-satış değerleri yakından takip ediliyor. Hafta içinde 1.968 TL seviyesine kadar gerileyen gram altın fiyatı yeniden 2 bin lira seviyesini zorluyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 18 Şubat Pazar günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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ALTIN YÜKSELİŞTE!
Altın fiyatları haftanın son işlem gününden cuma günkü değerinden alıcı buluyor. Cuma günü 1.984 TL olan gram altın bugün 1.995 TL oldu. Çeyrek altın ise 3.175 TL'den alıcı bulurken bugün 3.262 TL'ye çıktı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 1.994,87
Satış: 1.995,21
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.013,23
Satış: 2.013,95
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.191,79
Satış: 3.262,16
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.767,16
Satış: 13.008,74
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.363,63
Satış: 6.524,32
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.767,16
Satış: 13.008,74
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.684,74
Satış: 14.025,24
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.100,36
Satış: 1.480,33
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.883,59
Satış: 1.988,56