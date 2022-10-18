Analistler, dün İngiltere'nin yeni Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın vergi indirimlerinden geri adım atıldığını duyurması ve ABD'de şirket finansal sonuçlarına ilişkin iyimserlikle risk iştahının yükseldiğini belirterek, bu paralelde dolar endeksinde yaşanan düşüşün altın fiyatlarını desteklediğini söyledi.

Enflasyon ve resesyon endişelerine ilişkin risklerin gündemdeki yerini korumasıyla varlık fiyatlarındaki dalgalanmaların sürebileceğine işaret eden analistler, bugün veri gündeminde yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Almanya'da Zew endekslerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.640 ve 1.620 doların destek, 1.680 ve 1.700 doların direnç konumunda bulunduğunu ifade etti. İşte 18 Ekim güncel altın fiyatları, çeyrek altın, gram altın fiyatı son durum...

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