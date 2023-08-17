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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler CANLI ALTIN FİYATLARI| Son dakika: 17 Ağustos altın fiyatları zirvede! Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Merak Edilenler Haberleri

        Altın zirveyi koruyor! Son dakika çeyrek ve gram altın fiyatları 17 Ağustos

        Altın fiyatları 17 Ağustos Perşembe günü zirvedeki seyrini koruyor. Gram altın fiyatları bin 650 lira sınırında çeyrek altın fiyatları ise 2 bin 700 lira sınırında seyrediyor. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 16 Ağustos gram ve çeyrek altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.08.2023 - 08:19
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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