Altın fiyatları ibreyi yukarı döndürdü! 15 Kasım 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika yükselişe geçti. Dolar kurunun bugün tüm zamanların en yükseğine ulaşıp rekor kırmasıyla altın fiyatları değer kazandı. Altın fiyatları yukarı yönlü hareketine devam ederken; gram altın fiyatı bugün 1.819,64 TL seviyesinden işlem görüyor. İşte, 15 Kasım 2023 Çarşamba Kapalıçarşı'dan canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatları...
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Analistler, ABD'de enflasyonun beklenenden daha fazla yavaşlamasının ardından ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artışlarında sona geldiğine yönelik beklentilerin artmasının, altın başta olmak üzere değerli madenlerin fiyatlarını desteklediğini söyledi.
Bugün yurt içinde bütçe dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi ve ABD'de ÜFE, perakende satışlar ve New York Fed imalat sanayi endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının da yatırımcıların odağında bulunmaya devam ettiğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.980 ve 1.990 seviyelerinin direnç, 1.950 ve 1.940 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte, 15 Kasım 2023 güncel altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.819,36
1.819,64
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
1.971,39
1.971,67
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.910,98
2.975,11
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.643,92
11.864,05
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.803,76
5.950,22
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
11.643,92
11.864,05
- 8
ATA ALTIN FİYATI
12.263,99
12.569,57
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.689,76
1.784,76
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- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.020,51
1.214,76