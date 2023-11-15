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        Haberler Ekonomi Altın CANLI Altın fiyatları son dakika: 15 Kasım 2023 bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları ibreyi yukarı döndürdü! 15 Kasım 2023 güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15.11.2023 - 13:51 Güncelleme: 15.11.2023 - 13:51
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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