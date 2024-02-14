Altın fiyatlarında hareketlilik! 14 Şubat 2024 güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları son günlerde hareketli bir seyir izliyor. 14 Şubat Çarşamba günü gram altın 1.968 TL seviyesinden alıcı buluyor. İşte, 14 Şubat 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram altın, cumhuriyet altını ve çeyrek altın fiyatı son durum...
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Altın fiyatları son haftalarda hareketli bir seyir iziliyor. Dün 2 bin TL eşiğini aşan gram altın fiyatı bugün yeniden 1.968 lira seviyesine kadar düştü. Ancak altın güne yükseliş trendinde başladı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 14 Şubat Çarşamba canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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ALTIN FİYATLARINDA HAREKETLİLİK!
Dün 2.026 lira seviyesinden işlem gören ons altın bugün 1.992 TL'ye kadar geriledi. 13 Şubat'ta 2 bin seviyesini yeniden aşan gram altın fiyatı ise bugün 1.968 TL'den satılıyor. Ancak altın fiyatlarında tablo yükseliş eğilimininde seyrediyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 1.968,40
Satış: 1.968,61
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 1.992,20
Satış: 1.992,47
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.149,44
Satış: 3.218,67
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 12.597,75
Satış: 12.835,31
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.279,19
Satış: 6.437,34
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 12.597,75
Satış: 12.835,31
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 13.511,64
Satış: 13.854,16
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.081,85
Satış: 1.463,51
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.853,51
Satış: 1.963,98