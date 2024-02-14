Altın fiyatları son haftalarda hareketli bir seyir iziliyor. Dün 2 bin TL eşiğini aşan gram altın fiyatı bugün yeniden 1.968 lira seviyesine kadar düştü. Ancak altın güne yükseliş trendinde başladı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 14 Şubat Çarşamba canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...