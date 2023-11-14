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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 14 Kasım Salı bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para? - Altın Haberleri

        Altın yatay seyrini koruyor! İşte 14 Kasım Salı güncel altın fiyatları

        Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1.789 liradan tamamlamıştı. 14 Kasım Salı günü öğle saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yatay seyrini koruyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 14 Kasım Salı gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.11.2023 - 13:52 Güncelleme: 14.11.2023 - 13:52
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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