Altın yatay seyrini koruyor! İşte 14 Kasım Salı güncel altın fiyatları
Dün altının ons fiyatındaki artışa paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 0,69 yükselişle 1.789 liradan tamamlamıştı. 14 Kasım Salı günü öğle saatlerinden itibaren ise altın fiyatları yatay seyrini koruyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 14 Kasım Salı gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip ekranı...
- 1
Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor.Analistler, bugün Almanya ve Avro Bölgesi'nde ZEW beklenti endeksleri, Avro Bölgesi'nde büyüme, ABD'de enflasyon verilerinin takip edileceğini söyledi.
İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının gündemde olmaya devam ettiğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.970 ve 1.980 dolar seviyelerinin direnç, 1.940 ve 1.930 doların destek konumunda olduğunu kaydetti. İşte 14 Kasım Salı çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.791,84
1.792,08
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.947,25
1.947,51
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.866,95
2.930,06
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.467,80
11.684,38
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.715,98
5.860,11
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
11.467,80
11.684,38
- 8
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
1.667,87
1.762,01