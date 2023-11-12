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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 12 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında düşüş! İşte 12 Kasım Pazar güncel altın fiyatları

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.11.2023 - 08:19 Güncelleme: 12.11.2023 - 08:19
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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