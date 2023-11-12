Altın fiyatlarında düşüş! İşte 12 Kasım Pazar güncel altın fiyatları
Haftanın piyasalara kapalı gününde altın fiyatları sorgulanıyor. Altın fiyatları sabah saatlerinden itibaren düşüşünü sürdürüyor. Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. İşte 12 Kasım Pazar gram ve çeyrek altın fiyatları ile altın fiyatları canlı takip sayfası...
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Altın fiyatlarında son gelişmeler piyasa yatırımcıları ve ekonomi takipçilerinin gündeminde yer alıyor. Sabah saatlerinden itibaren altın kırmızı ve aşağı yönlü seyrediyor. Peki, 12 Kasım gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte 12 Kasım Pazar çeyrek altın, gram altın, tam altın, ata altın, 22 ayar bilezik fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.776,88
1.777,26
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.937,96
1.942,44
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.843,00
2.905,82
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
11.372,01
11.587,75
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.668,23
5.811,65
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
11.372,01
11.587,75
- 8
22 AYAR BİLEZİK FİYATI
1.666,46
1.760,99