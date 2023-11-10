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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Son dakika: 10 Kasım Cuma bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında sürpriz! İşte 10 Kasım Cuma güncel altın fiyatları

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.11.2023 - 15:01 Güncelleme: 10.11.2023 - 15:01
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        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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