Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Siyasi krizler, küresel savaşlar ve dünyada süren gerginlikler, altın fiyatlarının bir süredir yükseliş eğiliminde olmasına neden oluyor. Altının ons fiyatı 3.342 dolardan işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 17 Ağustos 2025 Altın fiyatları alış - satış tablosu