        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları hareketlendi! 17 Ağustos 2025 bugün ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları hareketlendi! 17 Ağustos 2025 bugün ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para oldu?

        Canlı altın fiyatları hafta sonu hareketliliğini koruyor. Alım satım yapacak vatandaşlar ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, ons, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatını merak ediyor. ABD'den gelen enflasyon verileri, altın piyasalarında dalgalanmalara neden oldu. Altının gram fiyatı günü önceki kapanışın yüzde 0,6 altında 4 bin 374 liradan tamamladı. Peki, 17 Ağustos 2025 bugün ata, cumhuriyet, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para oldu? İşte altın fiyatları alış ve satış rakamlarında son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2025 - 07:31 Güncelleme: 16.08.2025 - 23:52
        Habertürk Anasayfa