        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış ve satış: Altın yükselişte! 23 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tami yarım, cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para?

        Canlı altın fiyatları alış ve satış bilgisi! 23 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tami yarım, cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para?

        Canlı altın fiyatları alış ve satış fiyatları anlık değişiklik gösteriyor. Kapalıçarşı'da altın alışverişi yapacak olan vatandaşlar altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. En son Fed Başkanı Jerome Powell'ın Jackson Hole'da yaptığı konuşmada faiz indirim sinyali vermesi sonrası ons altın 3365 dolar ile günün en yüksek seviyesini gördü. Açıklama sonrası büyük ABD bankalarının hisse senetleri değer kazandı. Peki 23 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tami yarım, cumhuriyet, ons, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç para? İşte güncel altın fiyatları 23 Ağustos 2025

        Giriş: 23.08.2025 - 07:41 Güncelleme: 23.08.2025 - 08:46
