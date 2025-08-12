Altın fiyatları hafif yükselişte! 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı anlık değişiyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor. ABD'nin ithal altın külçelerine uyguladığı gümrük vergileri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri altın fiyatını nasıl etkilediği ise merak konusu. En son gram altın 4.385 TL, çeyrek altın 7.016 TL'den işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 12 Ağustos 2025 bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış-satış rakamları
- 1
Altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. Dün düşüşte olan altın fiyatları bugün hafif yükselişe geçmiş durumda. Gram altın sabah saatlerinde 4.385 TL’den işlem görüyor. ABD’nin ithal külçelere getirdiği gümrük vergisi ve küresel ekonomik belirsizlikler yatırımcıların altına ilgisini artırsa da, döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve piyasalardaki hareketler altın fiyatlarını baskılıyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç lira? İşte 12 Ağustos 2025 Altın fiyatları alış-satış tablosu...
- 2
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.341,64
Satış: 3.343,10
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.385,0970
Satış: 4.385,5420
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.016,0400
Satış: 7.170,5200
- 5
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.993,51
Satış: 4.205,55
- 6
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.067,8300
Satış: 28.594,9100
-
- 7
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.042,39
Satış: 29.767,59
- 8
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.398,78
Satış: 3.367,22
- 9
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.539,00
Satış: 28.736,00
-
- 10
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.085,00
Satış: 71.731,00
- 11
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 13.986,17
Satış: 14.338,46