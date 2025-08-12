Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI HAFİF YÜKSELDİ! 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç para?

        Altın fiyatları hafif yükselişte! 12 Ağustos bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

        Haftanın ikinci işlem gününde altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Kapalıçarşı'da 22 ayar bilezik, cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın alış satış fiyatı anlık değişiyor. Küresel ekonomik gelişmelerin ve döviz kurundaki dalgalanmaların etkisiyle piyasada hareketlilik yaşanıyor. ABD'nin ithal altın külçelerine uyguladığı gümrük vergileri ve ABD Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri altın fiyatını nasıl etkilediği ise merak konusu. En son gram altın 4.385 TL, çeyrek altın 7.016 TL'den işlem gördü. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 12 Ağustos 2025 bugün cumhuriyet, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları canlı alış-satış rakamları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.08.2025 - 07:23 Güncelleme: 12.08.2025 - 08:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Manisa, Edirne, Hatay, Bolu... Destanın şehri 2. kez yanıyor!
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Trump-Putin görüşmesine ilişkin açıklama
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Kurak yaz tarımı vurdu!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Shell'den para sporculara anlamlı destek
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        Arabanın camından çöp atana 18 bin euroya kadar ceza
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Tırnaklarınızda "lunula" var mı?
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Sıcak hava, yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarıları
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        "Netanyahu Arjantin'de tutuklansın" talebi
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Trump, Çalışma İstatistikleri Bürosu için adayını açıkladı
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Habertürk Anasayfa