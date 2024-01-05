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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel ve anlık altın fiyatları ile 5 Ocak Cuma 2024 bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu - Altın Haberleri

        Altın fiyatlarında son durum nedir? 5 Ocak Cuma güncel altın fiyatları

        Altın haftayı yükselişle başlamış ve tüm hafta yükselişini sürdürmüştü. Bugün gram altın 1.962 TL'den işlem görürken, çeyrek altın ise 3.139 TL'den güne başladı. İşte, canlı altın fiyatları tablosu ile 5 Ocak Cuma altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 05.01.2024 - 09:30
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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