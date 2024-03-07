Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Analistler Fed'in haziran ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Altının gram fiyatı 2 bin 200 lira eşiğini de aşarak tarihi rekor kırdı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 7 Mart 2024 Perşembe günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...