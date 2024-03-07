Altın fiyatlarında tarihi rekor! 7 Mart Perşembe güncel gram ve çeyrek altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Son haftalarda hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları tarihi rekor kırdı. 7 Mart Perşembe günü kritik eşiği aşan gram altın 2 bin 206 liradan işlem görüyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte, 7 Mart 2024 canlı gram altın, çeyrek altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Altın fiyatlarında son durum yakından takip ediliyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. Analistler Fed'in haziran ayında faiz indirimlerine başlayabileceğine dair beklentinin altın fiyatlarını desteklediğini ifade etti. Altının gram fiyatı 2 bin 200 lira eşiğini de aşarak tarihi rekor kırdı. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 7 Mart 2024 Perşembe günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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GRAM ALTINDAN TARİHİ REKOR!
Altındaki yükseliş devam ederken her gün yeni bir zirve görülmeye başladı. Altının ons fiyatı bugün sabah saatlerinde günlük yüzde 0.45'lik yükselişle 2.160 doları görerek yeni tarihi zirvesine ulaştı.
Böylece uluslararası piyasalarda ons fiyatı son 1 haftada yüzde 5.4 yükseldi.
Ons fiyatlarındaki yükseliş dolar/TL'deki artışla birleşince gram altında da yeni rekor geldi. Serbest piyasada altının gram fiyatı 2.210 liraya kadar çıktı. Gram altın bugün saat 12:10 itibarıyla 2 bin 206 lira seviyesinden işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.206,60
Satış: 2.206,98
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.153,74
Satış: 2.154,09
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.530,31
Satış: 3.608,16
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 14.121,25
Satış: 14.388,49
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.038,56
Satış: 7.216,31
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 14.121,25
Satış: 14.388,49
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.128,10
Satış: 15.515,41
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.226,60
Satış: 1.643,61
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.089,17
Satış: 2.227,72