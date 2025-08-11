Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR! 12 Ağustos Bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Altın fiyatları düşüyor! 12 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Yeni haftanın ikinci günü altın fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları 12 Ağustos Salı günü geriledi. Kısa vadeli ekonomik görünümdeki bozulma beklentisi, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırabileceği öngörülüyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 3 bin 396 dolar seviyelerinde bulunuyor. En son gram altın 4.391 TL iken çeyrek altın 7.023 TL'den işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 12 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2025 - 07:32 Güncelleme: 12.08.2025 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Son depremler listesi
        Son depremler listesi
        Emekli promosyon kampanyası Ağustos 2025
        Emekli promosyon kampanyası Ağustos 2025
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Vali Toraman'dan trafik uyarısı! Çanakkale'de orman yangını!
        Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
        Bu yıl 5 binden fazla yangınla mücadele edildi
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Trabzonspor galibiyetle başladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        Madonna'dan Papa'ya Gazze çağrısı
        "Rusya asker sevk ediyor"
        "Rusya asker sevk ediyor"
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Devin Özek: Camiamızı mutlu edecek haberlerimiz olacak!
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Trump: Bu bir nabız yoklama görüşmesi
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe dev zararı KAP'a bildirdi!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        8.8'lik Kamçatka ve 6.1'lik Sındırgı'yı uzmanları karşılaştırdı!
        Pavard sürprizi!
        Pavard sürprizi!
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Zengezur Koridoru neden önemli?
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        Balıkesir Sındırgı’da 6.1’lik deprem! Son durum
        "Ayrıldık"
        "Ayrıldık"
        "İlk hedefimiz play-off"
        "İlk hedefimiz play-off"
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Bayern tamam, sıra Boey'de!
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Gaziantep’i denize bağlayacak dev ulaşım hamlesi
        Baş döndürücü rakamlar
        Baş döndürücü rakamlar
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Gayrimenkul sertifikasına 1,87 kat talep
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Türkiye'nin yaz lezzeti haritası
        Habertürk Anasayfa