Altın fiyatları düşüyor! 12 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?
Yeni haftanın ikinci günü altın fiyatları son dakika haberleri ile yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları 12 Ağustos Salı günü geriledi. Kısa vadeli ekonomik görünümdeki bozulma beklentisi, güvenli liman varlığı olarak altına olan talebi artırabileceği öngörülüyor. Yeni günde düşen ons altın fiyatları, sabah saatlerinde 3 bin 396 dolar seviyelerinde bulunuyor. En son gram altın 4.391 TL iken çeyrek altın 7.023 TL'den işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik, ata, tam, yarım ve çeyrek altın ne kadar oldu? İşte, 12 Ağustos 2025 güncel altın fiyatları alış satış tablosu
- 1
Canlı altın fiyatları 12 Ağustos Salı günü yakından takip ediliyor. Kapalıçarşı’da altın fiyatları grafiği anlık ve güncel olarak duyuruluyor. Haftanın ilk gününde iç piyasadaki dalgalanmanın altın üzerindeki etkisi gerilemeyle oldu. Alım satım yapacak olan vatandaşlar altın fiyatları ne kadar oldu, altın yükseldi mi düştü mü sorusuna yanıt arıyor. İşte 12 Ağustos 22 ayar bilezik, ons, tam, ata, çeyrek ve gram altın alış- satış fiyatlarında son durum
- 2
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.025,9300
Satış: 7.179,9000
- 3
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.391,1410
Satış: 4.391,6510
-
- 4
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.396,60
Satış: 3.398,89
- 5
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.014,47
Satış: 4.220,33
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.689,00
Satış: 28.838,00
-
- 7
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.188,8600
Satış:28.723,4600
- 8
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.466,00
Satış: 72.010,00
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.278,17
Satış: 30.009,13
-
- 10
YARIM ALTIN FİYATI
Alış:14.109,18
Satış: 14.464,60
- 11
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış:2.411,67
Satış: 3.377,33
- 12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.306,24
Satış: 28.839,90
-
- 13