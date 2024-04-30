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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları: Düşüşünü sürdürüyor! 30 Nisan 2024 anlık altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 30 Nisan canlı altın fiyatları alış-satış tablosu

        Altın fiyatları düşüşünü haftanın ikinci işlem gününde de sürdürüyor. Küresel piyasalar bu hafta 1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmışken altın fiyatları değer kaybetmeye devam ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Fed'in çarşamba günkü para politikası kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. İşte, 30 Nisan 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.04.2024 - 07:29 Güncelleme: 30.04.2024 - 07:30
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