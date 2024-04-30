Altın fiyatları düşmeye devam ediyor! 30 Nisan canlı altın fiyatları alış-satış tablosu
Altın fiyatları düşüşünü haftanın ikinci işlem gününde de sürdürüyor. Küresel piyasalar bu hafta 1 Mayıs'ta açıklanacak Fed faiz kararına odaklanmışken altın fiyatları değer kaybetmeye devam ediyor. Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine başlama ihtimalinin son çeyreğe doğru ötelenmesinin altının ons fiyatını baskıladığını ifade etti. Fed'in çarşamba günkü para politikası kararlarının varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getirdi. İşte, 30 Nisan 2024 Salı canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Ons değeri ve dolar kurundaki son dakika hareketlilikten etkilenen altın fiyatları haftaya değer kaybıyla başladı. Düşüş ivmesini üst üste ikinci gün devam ettiren altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Nisan 2024 altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!
Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 435 liradan yaparken; 30 Nisan Salı günü 2 bin 429 TL'ye geriledi. Bir önceki kapanışı 3 bin 981 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 3 bin 972 TL'den alıcı buluyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.429,18
Satış: 2.429,56
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.329,73
Satış: 2.330,18
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.886,68
Satış: 3.972,34
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.546,74
Satış: 15.840,76
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.749,08
Satış: 7.944,67
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.546,74
Satış: 15.840,76
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.117,25
Satış: 16.544,67
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.304,14
Satış: 1.739,59
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.214,73
Satış: 2.367,48