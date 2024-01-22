Altın fiyatları düşüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ocak alış satış - tablosu
Altın fiyatları 22 Ocak Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer kaybıyla başladı. Gram altın bin 970 lira ve çeyrek altın 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
- 1
ALTIN FİYATLARI 22 OCAK PAZARTESİ... Altın fiyatları 22 Ocak Pazartesi günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ocak alış - satış tablosu...
- 2
22 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.966,95
1.967,22
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.022,07
2.022,41
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.147,12
3.216,41
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.588,47
12.826,28
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.274,57
6.432,81
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.588,47
12.826,28
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.603,25
13.941,74
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.093,08
1.471,40
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.871,75
1.975,50