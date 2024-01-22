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        Haberler Ekonomi Altın CANLI ALTIN FİYATLARI: Çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ocak alış - satış tablosu | Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç lira? - Altın Haberleri

        Altın fiyatları düşüyor! Çeyrek ve gram altın fiyatları 22 Ocak alış satış - tablosu

        Altın fiyatları 22 Ocak Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe değer kaybıyla başladı. Gram altın bin 970 lira ve çeyrek altın 3 bin 220 lira sınırında işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 22 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:50
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        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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