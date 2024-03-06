Gram altın rekorunu koruyor! 6 Mart 2024 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri dikkatle takip ediliyor. Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor seviyesini koruyor. 6 Mart Çarşamba günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 167 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 6 Mart 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...
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Ons altın ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak hareketlilik gösteren altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. İki haftadır yükseliş trendinde olan ve rekor üstüne rekor kıran altının gramı bugün 2 bin 168 TL'ye kadar çıktı. Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 6 Mart 2024 Çarşamba günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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GRAM ALTINDAN YENİ REKOR!
5 Mart Salı günü kapanışı 2 bin 163 TL seviyesinden yapan gram altın fiyatı bugün 2 bin 168 liraya yükseldi. Dün 3 bin 536 TL'den kapanış yapan çeyrek altın ise bugün 3 bin 544 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.167,75
Satış: 2.168,00
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.125,17
Satış: 2.125,49
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.468,39
Satış: 3.544,68
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.873,57
Satış: 14.135,36
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.915,11
Satış: 7.089,36
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.873,57
Satış: 14.135,36
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 15.021,44
Satış: 15.444,29
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.210,24
Satış: 1.631,29
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 2.062,13
Satış: 2.209,20