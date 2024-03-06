Ons altın ve döviz kurundaki değişimlere bağlı olarak hareketlilik gösteren altın fiyatları yükselişini sürdürüyor. İki haftadır yükseliş trendinde olan ve rekor üstüne rekor kıran altının gramı bugün 2 bin 168 TL'ye kadar çıktı. Peki, anlık altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 6 Mart 2024 Çarşamba günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...