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        Haberler Ekonomi Altın CANLI altın fiyatları bugün: Gram altın rekor seviyede! 6 Mart 2024 anlık gram altın, çeyrek altın ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Gram altın rekorunu koruyor! 6 Mart 2024 güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri dikkatle takip ediliyor. Son zamanlarda büyük bir değer kazanan altın fiyatları gün içinde dalgalı bir seyir izliyor. Yükseliş trendine devam eden gram altın rekor seviyesini koruyor. 6 Mart Çarşamba günü gram altın fiyatı bugün 2 bin 167 liradan alıcı buluyor. Yatırımcılar için Kapalıçarşı'dan güncel altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatını haberimizde derledik. İşte, 6 Mart 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.03.2024 - 07:48 Güncelleme: 06.03.2024 - 07:48
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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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