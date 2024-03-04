Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 9.097,15 %-1,05
        DOLAR 31,3540 %0,39
        EURO 34,0852 %0,10
        ALTIN 2.100,55 %-0,02
        FAİZ 45,26 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 23,28 %-0,41
        BITCOIN 63.498,00 %1,02
        GBP/TRY 39,7940 %0,17
        EUR/USD 1,0846 %0,08
        BRENT 83,60 %0,06
        ÇEYREK ALTIN 3.434,41 %-0,02
        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları bugün: 4 Mart 2024 anlık çeyrek altın, gram altın alış-satış fiyatı ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın fiyatında dalgalanma sürüyor! 4 Mart 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününe yatay seyirde başlayan gram altın fiyatı zirve seviyesini koruyor. 4 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde gram altın 2.101 TL'den alıcı buluyor. Yatırımcılar için güncel altın fiyatları canlı alış-satış tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 4 Mart 2024 anlık çeyrek, gram, tam altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.03.2024 - 07:33 Güncelleme: 04.03.2024 - 07:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        Bilim insanları dev yıldız kumulların sırrını çözdü
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        Dev maçta neler yaşandı?
        Dev maçta neler yaşandı?
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        İsrail Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı
        İsrail Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı
        Refüjü aşan otomobil 2 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Refüjü aşan otomobil 2 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Habertürk Anasayfa