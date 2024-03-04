Altın fiyatında dalgalanma sürüyor! 4 Mart 2024 canlı çeyrek altın ve gram altın fiyatı
Altın fiyatları son dakika hareketliliği gündemdeki yerini aldı. Haftanın ilk işlem gününe yatay seyirde başlayan gram altın fiyatı zirve seviyesini koruyor. 4 Mart Pazartesi günü sabah saatlerinde gram altın 2.101 TL'den alıcı buluyor. Yatırımcılar için güncel altın fiyatları canlı alış-satış tablosunu haberimizde bir araya getirdik. İşte, 4 Mart 2024 anlık çeyrek, gram, tam altın fiyatları...
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Altın fiyatlarındaki son durum yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftayı rekor bir yükselişle tamamlayan gram altın zirve fiyatını korumaya devam ediyor. Yeni haftaya yatay seyirde başlayan altın fiyatları kapanış fiyatına yakın bir kurdan işlem görüyor. Peki, güncel altın fiyatları bugün ne kadar? İşte, 4 Mart 2024 Pazartesi günü canlı Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, gram altın ve çeyrek altın fiyatları...
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ALTIN FİYATLARI YATAY SEYİRDE!
Kapanışı 2 bin 100 TL seviyesinden yapan gram altın bugün yatay seyirde 2 bin 101 TL'den alıcı buluyor. 3 bin 435 TL'den kapanış yapan çeyrek altın da bugün aynı değerden 3 bin 435 liradan satılıyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.100,99
Satış: 2.101,37
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ONS ALTIN FİYATI
Alış: 2.081,39
Satış: 2.081,62
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.361,59
Satış: 3.435,75
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 13.446,34
Satış: 13.700,96
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 6.702,16
Satış: 6.871,49
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 13.446,34
Satış: 13.700,96
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ATA ALTINI FİYATI
Alış: 14.304,97
Satış: 14.660,70
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14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.147,13
Satış: 1.540,55
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22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
Alış: 1.959,59
Satış: 2.076,57