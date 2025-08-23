Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yakından takip ediliyor. Canlı altın fiyatları grafiği anlık olarak değişiyor. Ons altındaki hareketlilik gram altın fiyatlarına da yansıdı. Güne yatay seyirde başlayan gram altın 0,8 değer kazanarak 4.432 lira seviyesine kadar yükseldi. Peki Peki 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ağustos Cumartesi altın fiyatları alış-satış tablosu...