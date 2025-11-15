Canlı altın fiyatları yükselişte! 16 Kasım bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, çeyrek ve gram altın ne kadar oldu?
Altın fiyatları canlı ve anlık takip edilen konular arasında yer almaya devam ediyor. Özellikle ABD'den gelen haber akışları piyasalarda fiyatlamaları etkiliyor. Fed'in aralık ayındaki toplantıda faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin artması, ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona ermesiyle altın yükselişe geçmişti. Serbest piyasada gram altın 5.680 TL'yi geçti. Peki 16 Kasım 2025 altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, canlı ve güncel 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, yarım, ziynet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatı
Canlı altın fiyatları son gelişmeleriyle takip ediliyor. Alım satım yapacak vatandaşlar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Altın ABD'de hükümet krizinin sona ermesi ve Fed'in faiz indireceğine yönelik beklentiler ile dün güne yükselişle başlamış sonra düşüşe geçmişti. En son gram altın 5,681 TL, çeyrek 9,089 TL’den işlem gördü. İşte, 16 Kasım anlık ve canlı altın fiyatlarında son durum
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.205,15
Satış: 4.206,10
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.681,70
Satış: 5.682,45
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9,089,00
Satış: 9.289,90
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36,359,82
Satış: 37,046,09
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 38,152,00
Satış: 38,433,00
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.256,33
Satış: 5.506,87
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 17,767,43
Satış: 18.215,45
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93,552,00
Satış: 94,589,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 35,646,25
Satış: 36.319,68
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 37,935,90
Satış: 38,893,52