Altın fiyatları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik başladı. Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliklerden dolayı güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Peki 14 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, ons, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları son durum