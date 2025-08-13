Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI! Altın yükselişe geçti! 14 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altını, çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Canlı altın fiyatları yükselişte! 14 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın alış ve satış fiyatı ne kadar oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni haftanın dördüncü gününde canlı altın fiyatları düştü mü yükseldi mi merak konusu olurken ABD Başkanı Donald Trump'ın altın külçelerine gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla altın fiyatı hareketlendi. En son altının ons fiyatı 3,345 dolardan, gram altın 4.406 liradan işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.08.2025 - 07:32 Güncelleme: 14.08.2025 - 00:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        AGS sonuçları açıklandı!
        AGS sonuçları açıklandı!
        YKS tercihlerinde bugün son gün!
        YKS tercihlerinde bugün son gün!
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        UEFA'dan Süper Kupa finalinde pankart!
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Mehmetçik Suriye'ye askeri eğitim verecek
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Prof. Dr. Naci Görür Habertürk'e anlattı
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Başakşehir play-off'a yükseldi!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yarın partimize katılımlar olacak
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Trump: Rusya sonuçlarla karşılaşır
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Yanan ormanlar ne zaman ağaçlandırılır?
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Galatasaray'dan kaleci harekatı!
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Biri sönüyor diğeri başlıyor...
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Fenerbahçe, 5 milyon euroyu kasasına koydu!
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        Almanya ve Bulgaristan emeklileri dikkat
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        "Fenerbahçe taraftarı geri döndü!"
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Emlak ofislerinde yeni dönem
        Ülke puanında son durum!
        Ülke puanında son durum!
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        Bakan Fidan: YPG Suriye'de oyunbozanlık yapıyor
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        UEFA kulüpler sıralaması güncellendi!
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Balıkesir beşik gibi... 1235 artçı normal mi?
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Bebeklerin ilk sene kaçınması gereken 5 gıda!
        Mal varlığına göz dikildi
        Mal varlığına göz dikildi
        Habertürk Anasayfa