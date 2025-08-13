Canlı altın fiyatları yükselişte! 14 Ağustos bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın alış ve satış fiyatı ne kadar oldu?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Yeni haftanın dördüncü gününde canlı altın fiyatları düştü mü yükseldi mi merak konusu olurken ABD Başkanı Donald Trump'ın altın külçelerine gümrük vergisi uygulanmayacağını açıklamasıyla altın fiyatı hareketlendi. En son altının ons fiyatı 3,345 dolardan, gram altın 4.406 liradan işlem gördü. Peki, bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 14 Ağustos 2025 Perşembe altın fiyatları alış-satış tablosu…
Altın fiyatları 14 Ağustos 2025 Perşembe günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Başkanı Donald Trump, altın ithalatına gümrük vergisi uygulanmayacağını bildirmesinin ardından altında hareketlilik başladı. Trump'ın tarifeler konusundaki aldığı kararların küresel büyüme ve enflasyon üzerindeki etkilerine ilişkin belirsizliklerden dolayı güvenli liman varlıklara talebin artmasıyla altın fiyatlarında yükselişler görülüyor. Peki 14 Ağustos 22 ayar bilezik, tam, yarım, ons, cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları son durum
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.360,45
Satış: 3.361,13
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.406,3320
Satış: 4.406,8430
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.196,5400
Satış: 28.728,4700
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.050,3600
Satış: 7.205,4300
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.412,27
Satış: 3.377,21
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.139,28
Satış: 29.874,18
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.041,59
Satış: 14.395,40
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.015,64
Satış: 4.220,36
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.696,00
Satış: 28.836,00
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.172,04
Satış: 28.703,43
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.475,00
Satış: 71.980,00
