ALTIN FİYATLARI 24 OCAK ÇARŞAMBA... Altın fiyatları 24 Ocak Çarşamba günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 222 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış - satış tablosu...