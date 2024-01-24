Altın yeniden yükselişte! Çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış satış - tablosu
Altın fiyatları 24 Ocak Çarşamba gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Gram altın bin 970 lira ve çeyrek altın 3 bin 222 lira seviyesinden işlem görüyor. Peki, bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 23 Ocak altın fiyatları alış - satış tablosu...
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ALTIN FİYATLARI 24 OCAK ÇARŞAMBA... Altın fiyatları 24 Ocak Çarşamba günü yükselişle başladı. Gram altın bin 970 lira, çeyrek altın ise 3 bin 222 lira seviyesinde işlem görüyor. Gün içerisinde altın alım satımı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" sorusunun cevabını araştırıyor. İşte güncel çeyrek ve gram altın fiyatları 24 Ocak alış - satış tablosu...
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24 OCAK GRAM ALTIN NE KADAR?
1.970,66
1.970,91
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.024,86
2.025,13
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.153,06
3.222,44
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.612,22
12.850,35
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.286,41
6.444,89
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.611,62
12.849,74
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.630,68
13.969,84
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.093,38
1.475,12
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.872,25
1.980,95