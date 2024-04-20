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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: Altın yeniden yükselişe geçti! 21 Nisan 2024 Cumartesi altın tablosu çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar oldu? - Altın Haberleri

        Altın tekrar yükselişe geçti! İşte 21 Nisan 2024 altın fiyatları

        Son zamanların en iyi yatırım aracı olan altında hareketlilik sürüyor. Artış üzerine artış yaşayan altın fiyatlarında yükseliş devam ediyor. Önceki gün 3 bin 990 liradan kapanan altın, hızlı bir hamleyle 3 bin 998 liraya yükseldi, İşte, 21 Nisan altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.04.2024 - 07:42 Güncelleme: 20.04.2024 - 23:34
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