Altın haftaya yükselişle başladı! Son dakika: 4 Eylül çeyrek ve gram altın fiyat tablosu
Altın fiyatları 3 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk iş gününe yukarı yönlü seyirle başladı. Haftaya yükselişle başlayan gram altın bin 670 lira çeyrek altın ise 2 bin 725 lira sınırında işlem görüyor. 4 Eylül çeyrek ve gram altın fiyat tablosu...
- 1
Altın fiyatları 4 Eylül Pazartesi yani haftanın ilk gününe yukarı yönlü seyirde başladı. Ekonomi gündemini takip edenler ve yatırımcılar yaşanan hareketlilikle birlikte günün ilk saatleriyle birlikte güncel çeyrek ve gram altın fiyatlarını merak ediyor. Peki, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL? İşte 4 Eylül güncel ve canlı altın fiyatları....
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
1.668,05
1.668,32
- 3
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.945,63
1.945,92
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.668,88
2.727,71
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.675,51
10.877,47
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.321,07
5.455,42
-
- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.675,51
10.877,47
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.206,77
11.490,68
- 9
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.539,33
1.637,56
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
938,51
1.122,17