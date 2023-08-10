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        Haberler Altın CANLI ALTIN FİYATLARI | Altın alacaklar dikkat: İbre yukarı yönlü! 10 Ağustos 2023 gram altın ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? - Altın Haberleri

        Altın alacaklar dikkat: İbre yukarı yönlü! 10 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, 10 Ağustos Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon rakamları öncesinde yükselişe geçti. Enflasyon rakamlarını da şekillendirecek enflasyon rakamlarının altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. İşte 10 Ağustos 2023 Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 07:40
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