Altın alacaklar dikkat: İbre yukarı yönlü! 10 Ağustos çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları canlı takip ekranı yatırımcılar ve vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatları, 10 Ağustos Perşembe günü açıklanacak ABD enflasyon rakamları öncesinde yükselişe geçti. Enflasyon rakamlarını da şekillendirecek enflasyon rakamlarının altın fiyatlarını etkilemesi bekleniyor. İşte 10 Ağustos 2023 Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında son durum...
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Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde gram altın yüzde 0,55 oranında değer kazandı. Gram altın fiyatlarındaki yukarı yünlü hareketlilik sürerken gözler piyasalardaki son durum için Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına çevrildi. İşte, 10 Ağustos 2023 canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış - satış rakamları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.666,96
1.667,21
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ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.917,57
1.917,83
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- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.667,13
2.725,88
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.668,51
10.870,19
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.317,59
5.451,77
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- 7
ZİYNET ALTINI FİYATI
10.668,51
10.870,19
- 8
ATA ALTIN FİYATI
11.358,36
11.641,69
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.556,60
1.653,63
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