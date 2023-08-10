Altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre dalgalı bir seyir izlemeye devam ediyor. ABD'de açıklanacak enflasyon rakamları öncesinde gram altın yüzde 0,55 oranında değer kazandı. Gram altın fiyatlarındaki yukarı yünlü hareketlilik sürerken gözler piyasalardaki son durum için Kapalıçarşı'da gram altın ve çeyrek altın fiyatlarına çevrildi. İşte, 10 Ağustos 2023 canlı altın fiyatları, çeyrek altın ve gram altın fiyatı alış - satış rakamları...

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