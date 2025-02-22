Altın fiyatları 23 Şubat 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.437 07 TL'den, çeyrek altın 5.500,00 TL'den işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte gram, çeyrek ve diğer altın fiyatlarında canlı son durum