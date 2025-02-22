Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 23 Şubat 2025 bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar canlı altın fiyatlarını kontrol ediyor. Kısacası, altın fiyatları sadece yatırımcılar ve finansal piyasalar için değil, genel ekonomi için de önemli bir gösterge oluyor. Fiyatların nasıl hareket ettiği, genellikle ekonomik sağlığı, güveni ve global riskleri yansıtıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum
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Altın fiyatları 23 Şubat 2025 Pazar günü için araştırılıyor. Serbest piyasada şu sıralar gram altın 3.437 07 TL'den, çeyrek altın 5.500,00 TL'den işlem görüyor. Peki altın fiyatları ne kadar? İşte gram, çeyrek ve diğer altın fiyatlarında canlı son durum
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22 ŞUBAT 2025 ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın güne 3437 liradan başladı. Çeyrek altın ise 5.500 tl'den işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.437
Satış: 3.438
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.934
Satış: 2.937
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.500
Satış: 5.621
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 22.000
Satış: 22.416
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 23.021
Satış: 23.195
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.966
Satış: 11.242
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 23.330
Satış: 23.922
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.923
Satış: 2.812
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.220
Satış: 3.395