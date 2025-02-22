Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI ALIŞ VE SATIŞ RAKAMLARI: 23 Şubat 2025 bugün gram altın, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları canlı alış ve satış rakamları: 23 Şubat 2025 bugün gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Alım satım yapacak olan vatandaşlar canlı altın fiyatlarını kontrol ediyor. Kısacası, altın fiyatları sadece yatırımcılar ve finansal piyasalar için değil, genel ekonomi için de önemli bir gösterge oluyor. Fiyatların nasıl hareket ettiği, genellikle ekonomik sağlığı, güveni ve global riskleri yansıtıyor. Peki altın fiyatları ne kadar oldu? 23 Şubat gram, tam, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı altın fiyatları son durum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.02.2025 - 08:30 Güncelleme: 23.02.2025 - 00:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        AK Parti'de isimler netleşiyor
        Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü
        Gönen'de facianın eşiğinden dönüldü
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Büyük acının ardından ilk kez konuştu
        Masallardaki gibi
        Masallardaki gibi
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        'Nefes alabiliyorum çok şükür'
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Tavanı kırıp daireye giren zanlı yakalandı
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Ekrem İmamoğlu'na soruşturma
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Derin devlet bürokratları defediliyor
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Trump: Musk daha saldırgan olmalı
        Papa solunum krizi yaşadı
        Papa solunum krizi yaşadı
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        Kripto para soygunu Bybit'i vurdu!
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        AK Parti büyük kongreye hazır...
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        "Çok çekişmeli maçlar olacak!"
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        Mahkum silahla idam edilmeyi tercih etti
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        UEFA sıralaması güncellendi! Sadece F.Bahçe...
        Mertens’in pili bitiyor!
        Mertens’in pili bitiyor!
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Liselerde yeni dönem başlıyor
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Kar, sinemalara iyi geldi
        Habertürk Anasayfa