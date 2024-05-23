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        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları alış-satış tablosu! Altın düşmeye devam ediyor! 24 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları düşüyor! 24 Mayıs 2024 Canlı altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın fiyatı

        Altın fiyatları düşüşünü üçüncü işlem gününde sürdürüyor. İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin vefatının ardından hareketlenen ve hızlı bir yükseliş yaşayan altın fiyatları gerilemeye başladı. Ons değeri ve döviz kurundaki son dakika gelişmelerden etkilenen altın fiyatları düşüyor. Yatırımcılar için güncel çeyrek altın, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatını bir araya getirdik. Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ve dün yüzde 1,8 gerileyen altının ons fiyatı ise yükselen tahvil faizlerinin de etkisiyle saat 15:40 itibarıyla 2 bin 368 dolardan alıcı buluyor. İşte, 24 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı alış-satış tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.05.2024 - 07:32 Güncelleme: 24.05.2024 - 00:43
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        • 1

          ABD Merkez Bankasının (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklar, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret etmesi risk iştahını törpüledi.

          Tutanaklar, son verilerin dezenflasyon sürecinin beklenenden daha uzun sürebileceğini gösterdiğini ve bazı banka yetkililerin gerekmesi halinde faiz oranlarını artırmaya açık olduğunu ortaya koydu.

          Fed'in tutanakları yayımlanmasının ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın eylül ayında faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye geriledi. Tutanaklar öncesinde söz konusu ihtimal yüzde 65 ile fiyatlanıyordu.

          Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini anımsatarak, bugün yoğun veri gündeminin yanı sıra Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin de yatırımcıların odağında bulunduğunu ifade etti.

          Dün ülkede açıklanan verilerle birlikte ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,43 seviyesine yükseldi.

          Öte yandan, bugün yurt içinde gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildi.

          AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını beklerken, ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 olarak hesaplandı.

          Analistler, bugün yurt içinde ayrıca haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise dünya genelinde öncü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri ve ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvurularının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 350 ve 2 bin 300 doların destek, 2 bin 400 ve 2 bin 450 dolar seviyelerinin ise direnç konumunda olduğunu kaydetti. Peki, güncel çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 24 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın canlı alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARI DÜŞÜYOR!

          Gram altın bir önceki kapanışı 2 bin 454 liradan yaparken; 23 Mayıs Perşembe günü saat 15:40 itibarıyla itibarıyla 2 bin 453 TL'den işlem görüyor. Bir önceki kapanışı 4 bin 024 liradan tamamlayan çeyrek altın ise bugün 4 bin 010 TL'den alıcı buluyor.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.452,78

          Satış: 2.453,12

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.367,77

          Satış: 2.368,13

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 3.924,51

          Satış: 4.010,95

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI

          Alış: 15.697,78

          Satış: 15.994,34

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 7.824,49

          Satış: 8.021,90

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 15.697,78

          Satış: 15.994,34

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 16.234,01

          Satış: 16.643,63

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.316,80

          Satış: 1.732,52

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 11

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.235,30

          Satış: 2.357,15

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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