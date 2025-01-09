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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 9 Ocak 2025: Bugün ons, ata, tam, yarım, çeyrek, gram, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Canlı altın fiyatları 9 Ocak 2025: Bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu?

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile haftanın dördüncü işlem gününde yakından takip ediliyor. Yatırım ya da birikim yapmak isteyenler bugünün altın fiyatları grafiğini araştırıyor. Geçtiğimiz hafta hareketli bir seyir izleyen gram altın fiyatı, 3 bin liranın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Alınan son verilere göre bugün çeyrek altın fiyatı saat 07:20 itibarıyla 4.941 TL'den, gram altın ise 3.022 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün Cumhuriyet altını, ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 9 Ocak 2025 Altın fiyatları son durum…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2025 - 07:23 Güncelleme: 09.01.2025 - 07:23
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