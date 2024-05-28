Altın fiyatlarında hareketlilik! 29 Mayıs 2024 Canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı
Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, altın fiyatları güne yükselişle başladı. Salı günü gram altın 2 bin 429 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 887 liradan işlem görüyor. İşte, 29 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...
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Yatırımcının güvenli limanı olarak nitelendirilen altın fiyatlarında son zamanlarda dalgalı bir ivme yaşanıyor. Altın alıp satacakların, her işlemden önce kuru kontrol etmesinde fayda var çünkü fiyatlarda yaşanan dalgalanma, tabloyu bir anda değiştirebiliyor. İşte, 29 Mayıs 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ BAŞLADI!
Gram altın dün 2 bin 426 liradan kapanış yaparken, günün devamında 2 bin 429 liraya yükseldi. Çeyrek altın 3 bin 882 lira iken şu anda 3 bin 973 liraya çıktı.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.429,80
Satış: 2.430,13
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.340,86
Satış: 2.361,07
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 3.887,68
Satış: 3.973,27
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CUMHURİYET ALTINI
Alış: 15.550,74
Satış: 15.844,47
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 7.751,07
Satış: 7.946,54
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 15.550,74
Satış: 15.844,47
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 16.071,65
Satış: 16.477,28
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.303,09
Satış: 1.716,47
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.212,82
Satış: 2.333,47