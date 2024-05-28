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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 28 Mayıs 2024: Altın yükseliyor! Bugün çeyrek altın ve gram altın ne kadar oldu?

        Altın fiyatları yükseliyor! 28 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları ile çeyrek altın, gram altın fiyatı

        Altın fiyatlarındaki tüm gelişmeler, yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken, altın fiyatları güne yükselişle başladı. Salı günü gram altın 2 bin 431 liradan, çeyrek altın ise 3 bin 890 liradan açılış yaptı. İşte, 28 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 07:27 Güncelleme: 28.05.2024 - 07:27
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