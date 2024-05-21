Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI altın fiyatları alış-satış tablosu: 21 Mayıs 2024 bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Altın fiyatları yeniden düşüyor! 21 Mayıs canlı altın fiyatları ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı

        Altın fiyatları son dakika gelişmeleri gündemdeki yerini ald. Altın fiyatları bugün düşüşe geçti. Haftayı yükselişle açan altın fiyatları bugün değer kaybetmeye başladı. 21 Mayıs Salı günü altının ons fiyatı 2 bin 426 dolardan işlem görürken; gram altın bugün yeniden 2 bin 500 liranın altına geriledi. İşte, 21 Mayıs 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile anlık gram altın ve çeyrek altın fiyatı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.05.2024 - 07:18 Güncelleme: 21.05.2024 - 07:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        Yağmur ve çöl tozu uyarısı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        U dönüşü kazası! 6 yaralı
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        Reisi'nin helikopter kazası hakkında neler biliniyor?
        ABD'den Reisi iddialarına cevap
        ABD'den Reisi iddialarına cevap
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        İlginç yasaklara sahip 10 ülke!
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Ali Koç oraya tek başına geldi"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım değil"
        "Gazze'de yaşananlar soykırım değil"
        Genç kadın isyan etti!
        Genç kadın isyan etti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Vinç halatı koptu, baba oğul hayatını kaybetti!
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        Parmağının ucu koptu, 4 hastane dolaştı
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        Beşiktaş'tan Savic harekatı!
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        2020'den bugüne İran'ın trajedileri
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        İran Cumhurbaşkanı hayatını kaybetti
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Yurtta şüpheli ölüm! 24 yaşındaki kız ölü bulundu
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        Özbek: Yaptıklarının hesabını soracağım
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        İran Cumhurbaşkanı’nın helikopteri nasıl düştü? 
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Yapay zeka da ‘fazla taramalardan’ kaçınacak mı?
        Habertürk Anasayfa