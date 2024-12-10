Altın yükseliyor! 10 Aralık 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 10 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...
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Küresel piyasalarda, dünya genelinde siyasi krizlerin derinleşmesi ve jeopolitik endişelerin artmasıyla karışık bir seyir öne çıkarken, gözler bu hafta ABD'de açıklanacak enflasyon ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) para politikası kararları başta olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın geçen hafta "ABD ekonomisinin iyi durumda olmasının faiz indirimlerinde Banka'ya biraz daha temkinli olabilme imkanı verdiğini" açıklamasının ardından, ülkede bu hafta açıklanacak enflasyon verilerinde Fed'in gelecek dönem projeksiyonlarına ilişkin ipuçları aranacak. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in bu ay yüzde 85 ihtimalle 25 baz puan faiz indirimi yapacağı tahmin ediliyor. Öte yandan, dünya genelinde artan siyasi ve jeopolitik endişeler güvenli liman varlıklara talebi artırıyor. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 10 Aralık 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...
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ALTIN DÜŞÜŞTE!
9 Aralık Pazartesi günü 2 bin 972 lira olan gram altın 10 Aralık Salı günü 2 bin 991 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 754 lira iken, 4 bin 785 lira olarak güncellendi.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.991,1500
Satış: 2.991,3300
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.665,34
Satış: 2.665,76
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.785,2700
Satış: 4.890,4800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.140,7700
Satış: 19.502,4300
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.641,00
Satış: 19.820,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.540,86
Satış: 9.781,56
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ZİYNET ALTIN FİYATI
Alış: 19.141,54
Satış: 19.503,29
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.952,74
Satış: 20.454,14
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.632,12
Satış: 2.475,45
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.747,69
Satış: 2.902,19
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