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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları 20 Kasım 2024: Altında hareketlilik! Bugün gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Altında hareketlilik! 20 Kasım 2024 altın fiyatları ile gram altın ve çeyrek altın ne kadar oldu?

        Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirimlerini öngörülenden daha geç sürede bitirebileceği yönündeki fiyatlamaların güçlenmesiyle karışık seyir izliyor. ABD'de özellikle konut piyasasının güçlü kalması Fed'in gelecek dönem atacağı adımlara yönelik belirsizlikleri artırırken, yeniden Başkan seçilen Donald Trump'ın izleyeceği politikalara ilişkin enflasyonist endişeler de risk algısının öne çıkmasına neden oluyor. Peki, altın fiyatları son gelişmelerden nasıl etkilendi? İşte, 20 Kasım 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu ile gram ve çeyrek altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.11.2024 - 07:10 Güncelleme: 20.11.2024 - 10:12
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        • 1

          ABD'de Donald Trump'ın uygulayacağı ekonomi politikaların faiz indirim sürecine ilişkin belirsizlik oluşturmasının da etkisiyle değer kaybeden altının ons fiyatı, haftalık bazda 3,5 yılın en kötü performansını sergiledi.

          AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, ABD'de 5 Kasım'da yapılan başkanlık seçimlerini Donald Trump'ın kazanması hem bu ülkede hem de dünyada birçok belirsizliği de beraberinde getirdi.

          Bu belirsizlikler ülkede enflasyonun düşüş hızıyla Fed'in faiz indirim süreçlerine yönelik soru işaretleri oluşturdu. Dolar diğer para birimleri karşısında değer kazanırken ABD tahvil faizleri yükseldi.

          Seçimden önce yükseliş trendinde hareket eden altının ons fiyatı 30 Ekim'de 2 bin 790 dolarla rekor kırmıştı. Bu seviyelerde tutunamayan altının fiyatı, seçimlerin ardından düşüşe geçti. Düşüşü ivmelendiren altının ons fiyatı bu haftayı yüzde 4,41 değer kaybıyla 2 bin 566 dolardan tamamladı. Böylece altının ons fiyatı haftalık bazda Haziran 2021'den bu yana en kötü performansını sergiledi. Altının ons fiyatı söz konusu yılda 14 Haziranla başlayan haftada yüzde 6,01 değer kaybetmişti. Peki, tüm bu gelişmeler altın fiyatlarına nasıl yansıyor? İşte, 20 Kasım 2024 çeyrek altın ve gram altın alış-satış rakamları...

        • 2

          ALTIN FİYATLARINDA GÜNLER SONRA HAREKETLİLİK

          19 Kasım Salı günü 2 bin 928 lira olan gram altın 20 Kasım Çarşamba günü 2 bin 924 lira oldu. Çeyrek altın da 4 bin 685 lira iken, 4 bin 679 lira olarak güncellendi.

          GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        • 3

          GRAM ALTIN FİYATI

          Alış: 2.924,0000

          Satış: 2.924,3110

          CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          ALTIN/ONS FİYATI

          Alış: 2.637,5800

          Satış: 2.637,9200

          CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          ÇEYREK ALTIN FİYATI

          Alış: 4.679,4100

          Satış: 4.782,4500

          CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMHURİYET ALTINI FİYATI

          Alış: 18.716,4900

          Satış: 19.068,9500

          CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 7

          TAM ALTIN FİYATI

          Alış: 20.117,00

          20.385,00

          CANLI TAM ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 8

          YARIM ALTIN FİYATI

          Alış: 9.326,48

          Satış: 9.561,35

          CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 9

          ZİYNET ALTIN FİYATI

          Alış: 18.711,43

          Satış: 19.064,22

          CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 10

          ATA ALTIN FİYATI

          Alış: 20.489,47

          Satış: 21.004,01

          CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        • 11

          14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 1.673,17

          Satış: 2.525,63

          CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

        • 12

          22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

          Alış: 2.814,40

          Satış: 2.975,54

          CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYIN

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