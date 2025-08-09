Altın fiyatları son dakika haberleri merak ediliyor. ABD'nin ithal altın külçelerine gümrük vergisi getirmesi sonrası altın fiyatları rekor kırdı. Döviz kurlarındaki ani dalgalanmalar ve küresel ekonomik belirsizlikler, altını yatırımcıların gözünde daha da cazip hale getiriyor. Gram altın 4.438 TL, çeyrek altın 7.101 TL’den işlem görüyor. Peki bugün altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 10 Ağustos 2025 gram, 22 ayar bilezik, tam, ata, cumhuriyet, çeyrek altın fiyatları ile canlı altın fiyatları alış satış bilgisi