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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 9 Ocak Salı 2024 anlık altın fiyatları ile bugün gram altın, çeyrek altın ve altın/ons ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın alacakların dikkatine! İşte 9 Ocak Salı altın fiyatları

        Altın fiyatları 9 Ocak Salı günü yani bugün gün içerisinde altın altım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün gram altın 1.960 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.137 TL'den işlem görüyor. İşte, altın alış-satış tablosu ile 9 Ocak Salı canlı ve anlık altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2024 - 13:29 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:29
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