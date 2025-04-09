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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 9 Nisan: Altın fiyatları yeniden hareketlendi! Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatları yeniden hareketlendi! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 9 Nisan Çarşamba günü için araştırılıyor. Küresel ekonomideki belirsizlik, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına dair beklentiler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın piyasasında yön arayışını sürdürüyor. Güne yatay seyirle başlayan gram altın 3.757 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6.007 TL, tam altın ise 24.928 TL'den satışa sunuluyor. İşte 9 Nisan 2025 güncel 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 23:07
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