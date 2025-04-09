Canlı altın fiyatları alış satış rakamları yakından takip ediliyor. Altın, ABD'nin Çin'e bugünden itibaren yüzde 104 oranında tarife uygulayacak olması nedeniyle primli seyrediyor. Yatırımını bu değerli madenden yana yapmak isteyenler ise "9 Nisan Çarşamba bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Kapalı Çarşı ve serbest piyasa rakamları ayrı ayrı sorgulanıyor. Altının gram fiyatı bugün 3757 TL'den işlem görüyor. İşte, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram, ons altın fiyatları son durum…