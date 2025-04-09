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        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 9 Nisan 2025: Altın yükselişte! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın fiyatlarında yükseliş! Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Canlı altın fiyatları alış satış tablosu 9 Nisan Çarşamba günü için araştırılıyor. Küresel ekonomideki belirsizlik, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararına dair beklentiler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar, altın piyasasında yön arayışını sürdürüyor. Güne yatay seyirle başlayan gram altın 3703 TL'den işlem görürken, çeyrek altın 6054 TL, tam altın ise 24.943 TL'den satışa sunuluyor. İşte 9 Nisan 2025 güncel 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet, tam, ons altın fiyatları alış-satış rakamları…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.04.2025 - 07:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:02
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