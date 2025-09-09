Altın fiyatlarında rekor serisi sürüyor! Bugün Cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları 9 Eylül 2025 Salı günü alım-satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD'den gelen zayıf istihdam verileri ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler altın fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Geçen hafta altın piyasasında başlayan hızlı hareket, yeni haftada da hissediliyor. Saat 07.50 itibarıyla ons altın 3.646 dolar seviyesinde işlem görürken, iç piyasada gram altın 4.846 TL'ye ulaştı. Çeyrek altın ise 7 bin 900 lirayı geçen fiyatıyla gözünü 8 bin liraya dikti. İşte, 9 Eylül 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu...
Altın piyasasında hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Altın fiyatlarında geçen hafta başlayan rekorlar serisi yeni haftada da sürüyor. Özellikle Fed’in faiz indirimi beklentisi, dövizdeki dalgalanmalar, ticaretteki belirsizlikler ve jeopolitik gelişmeler altın fiyatlarının yönünde belirleyici oluyor. Ons altın, saat 07.50 itibarıyla 3.646 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın ise 4.846 TL’den alıcı buluyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 9 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.846,2560
Satış: 4.846,6940
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.645,66
Satış: 3.646,40
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.754,0100
Satış: 7.924,3400
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 31.016,0400
Satış: 31.600,4400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 31.777,00
Satış: 32.052,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 15.460,75
Satış: 15.850,12
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 31.018,43
Satış: 31.603,31
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 32.184,65
Satış: 32.994,88
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.677,71
Satış: 3.652,83
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.446,87
Satış: 4.689,55
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 79.149,00
Satış: 80.008,00
