Altın fiyatları dipten döndü! İşte 9 Ekim çeyrek altın ve gram altın fiyatlarındaki son durum
Çeyrek ve gram altın fiyatları, döviz kuru ve altının ons değerine göre inişli çıkışlı bir seyir izliyor. Altının ons değeri 9 Ekim Pazartesi sabahına bin 857 doların altında başlarken gözler canlı altın fiyatlarındaki son duruma çevrildi. İşte, 9 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
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Altın fiyatlarındaki son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Merkez Bankadı'nın politika faizini yüksek tutacağı beklentileri ile artan risk iştahı altın fiyatlarında gerilemeye neden oldu. Dolar ile tahvil getirileri yeni zirvesine yükselirken altın fiyatları dip seviyeden toparlandı. İşte, 9 Ekim 2023 Kapalıçarşı'da gram, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.647,18
1.647,42
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
2.635,48
2.693,53
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- 4
ALTIN/ONS ($) FİYATI
1.850,08
1.850,37
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
10.541,94
10.741,17
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
5.254,50
5.387,06
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ZİYNET ALTINI FİYATI
10.541,94
10.741,17
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ATA ALTIN FİYATI
11.209,84
11.489,51
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
948,16
1.139,82
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.554,93
1.663,28
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