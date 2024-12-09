Altın fiyatları son durum 9 Aralık Pazartesi: Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın fiyatı kaç lira?
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri ile yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenlerin gündeminde yer alıyor. Haftanın ilk işlem gününde canlı alış-satış rakamları kontrol ediliyor. Gram altın 2 bin 957 liradan, çeyrek altın 4 bin 835 liradan işlem görüyor. Fed faiz kararı öncesi fiyatlarda dalgalanmalar yaşanırken altının gram fiyatının yeniden 3 bin lira üzerine çıkıp çıkmayacağı merak ediliyor. Peki; bugün ata, ons, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç lira? İşte 9 Aralık 2024 güncel altın fiyatları…
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Geçtiğimiz hafta inişli-çıkışlı bir grafik çizen altın fiyatları 9 Aralık Pazartesi günü yatırımcılar ve birikimciler tarafından araştırılıyor. Haftanın ilk işlem gününde gram altın fiyatı grafiğinde ibre yukarı yönlü hareket ediyor. Geçtiğimiz haftalarda 3000 TL seviyesini gören gram altın fiyatı, Aralık ayı Fed faiz kararı öncesinde yakından takip ediliyor. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, Kapalıçarşı verileri ile 9 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları...
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM!
Gram altın bugün 2 bin 957 liradan, çeyrek altın ise 4 bin 835 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.957,1290
Satış: 2.957,5540
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.638,5200
Satış: 2.638,8700
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.731,1900
Satış: 4.835,1800
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.926,1600
Satış: 19.284,0900
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.631,00
Satış: 19.790,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.430,41
Satış: 9.668,30
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.919,95
Satış: 19.277,48
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.899,84
Satış: 20.399,94
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.631,27
Satış: 2.472,46
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.746,32
Satış: 2.897,82
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.775,00
Satış: 49.361,00
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