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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 8 Şubat Perşembe altın tablosu ile çeyrek ve gram altın ne kadar? - Altın Haberleri

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        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2024 - 07:40 Güncelleme: 08.02.2024 - 07:40
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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