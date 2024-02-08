Altın alacaklar dikkat! Altında yükseliş devam ediyor
Altın alış-satışı yapacaklar, "Bugün altın fiyatları ne kadar?" diye araştırıyor. Altında yükseliş devam ederken, sizler için anlık ve canlı altın tablosu ile altın fiyatlarını derledik. İşte, 8 Şubat Perşembe altın fiyatları...
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Altın fiyatları 8 Şubat... Altında yükseliş devam ediyor. Önceki haftalarda 2 bin TL sınırında kalan gram altın bu hafta 2 bin TL sınırını aştı. Şimdi gözler altın fiyatlarına döndü. İşte, canlı altın tablosu ile 8 Şubat Perşembe (bugün) altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR?
2.057,78
2.068,87
- 3
ONS ALTIN NE KADAR?
2.032,74
2.032,97
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- 4
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
3.198,90
3.269,25
- 5
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?
12.795,61
13.037,01
- 6
YARIM ALTIN NE KADAR?
6.377,81
6.538,50
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- 7
ZİYNET ALTIN NE KADAR?
12.795,61
13.037,01
- 8
ATA ALTINI NE KADAR?
13.643,39
13.982,86
- 9
14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.092,36
1.474,77
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- 10
22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATI
1.870,58
1.980,43