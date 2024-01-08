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        Haberler Ekonomi Altın Canlı altın fiyatları: 8 Ocak Pazartesi canlı altın fiyatları ile bugün gram altın ve çeyrek altın ne kadar? - Altın Haberleri

        Altın haftaya nasıl başladı? İşte 8 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları

        Altın fiyatları 8 Ocak Pazartesi günü yani bugün gün içerisinde altın altım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün gram altın 1.956 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.129 TL'den işlem görüyor. İşte, altın alış-satış tablosu ile 8 Ocak Pazartesi canlı ve anlık altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.01.2024 - 07:43 Güncelleme: 08.01.2024 - 07:43
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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