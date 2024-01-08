Altın haftaya nasıl başladı? İşte 8 Ocak Pazartesi güncel altın fiyatları
Altın fiyatları 8 Ocak Pazartesi günü yani bugün gün içerisinde altın altım satımı yapacaklar tarafından merak edilip araştırılıyor. Bugün gram altın 1.956 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.129 TL'den işlem görüyor. İşte, altın alış-satış tablosu ile 8 Ocak Pazartesi canlı ve anlık altın fiyatları...
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8 Ocak altın fiyatları... Geçtiğimiz hafta yükselişle başlayan altın fiyatları bu hafta yatay seyrini koruyarak başladı. Bugün gram altın 1.956 TL'den alıcı bulurken, çeyrek altın ise 3.129 TL'den işlem görüyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte, 8 Ocak Pazartesi canlı altın tablosu ile altın fiyatları...
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GRAM ALTIN FİYATI
1.956,09
1.956,42
- 3
ALTIN/ONS FİYATI
2.037,13
2.037,51
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
3.129,56
3.198,87
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
12.533,70
12.759,71
- 6
YARIM ALTIN FİYATI
6.235,72
6.393,23
-
- 7
ZİYNET ALTIN FİYATI
12.533,70
12.770,08
- 8
ATA ALTIN FİYATI
13.565,04
13.908,69
- 9
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.081,68
1.467,04
-
- 10
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
1.852,60
1.968,48