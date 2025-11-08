Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi Canlı altın fiyatları 8 Kasım 2025: Altın fiyatları yükselişte! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar?

        Altın fiyatları yükselişte! 8 Kasım 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları

        Altın piyasasında son durum yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Haftanın son işlem gününde 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, ons, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatları merak ediliyor. ABD özel sektör istihdam verilerinin iş gücünde zayıflık sinyali vermesi ve uzun süren hükümet kapanmasının güvenli liman talebini artırmasıyla birlikte altın fiyatları bu sabah yükseldi. Doların değer kaybetmesi de bu yükselişi destekledi. Ons altın, An itibarıyla 4.007 dolardan işlem görüyor. Serbest piyasa verilerine göre, yurt içinde gram altın fiyatı 5.421 TL seviyesinde seyrediyor. Peki güncel altın fiyatları ne kadar, kaç liradan alınıp satılıyor? İşte, 8 Kasım 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Giriş: 08.11.2025 - 00:25 Güncelleme: 08.11.2025 - 00:25
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
