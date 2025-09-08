Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EYLÜL 2025: Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar?

        Altın rekora yakın seyrediyor! Bugün Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek, gram altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları 8 Eylül Pazartesi verileri yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararları, enflasyon verileri ve doların gücü altının yönünü belirlemeye devam ediyor. Geçen hafta rekor üstüne rekor kıran altın fiyatları, Fed'in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentilerin artması ile haftaya hafif alıcılı başladı. Gram altın 4.760 TL'den işlem görürken, ons altın ise 3.592 dolar seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, ons, ata, tam, yarım, Cumhuriyet ve çeyrek altın ne kadar, kaç TL? İşte, 8 Eylül 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu...

        Giriş: 08.09.2025 - 08:15 Güncelleme: 08.09.2025 - 09:07
        Habertürk Anasayfa