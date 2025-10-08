Habertürk
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 8 EKİM 2025: Altında çifte rekor! Bugün 22 ayar bilezik, gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar?

        ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve küresel riskler nedeniyle yatırımcılar yeniden güvenli liman altına yöneldi. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine devam edeceği beklentisi de yükselişi destekledi. Ons altın, çarşamba günü 4 bin doları aşarak tarihi zirvesini gördü. Gram altın da 5 bin 405 lirayla zirve yaptı. Sarı metal, bu performansıyla yüzyılın başından bu yana hisse senetlerinden daha yüksek getiri sağlamış oldu. Peki, bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet ve tam altın fiyatları ne kadar? 14 ve 22 ayar bilezik kaç lira? İşte 8 Ekim 2025 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu.

        Giriş: 08.10.2025 - 09:55 Güncelleme: 08.10.2025 - 09:55
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
