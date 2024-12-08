Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi CANLI ALTIN FİYATLARI 8 ARALIK 2024: Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! Bugün 22 ayar bilezik, tam, ata, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 8 Aralık Pazar bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarındaki dalgalanma 8 Aralık 2024 Pazar günü de devam ediyor. Gözde yatırım araçlarından altın, ufak çaplı değer kaybetmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında son durum altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın güne 2.942 TL'den, çeyrek altın ise 4.811 TL'den başladı. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 8 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.12.2024 - 07:51 Güncelleme: 08.12.2024 - 09:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Muhalifler Şam'a girdi, Esad rejimi sona erdi
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Esad rejimi tarihe karıştı: Şam'da yeni dönem
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Suriye'de yaşananların ardından ABD'den ilk açıklama
        Muhalifler Humus'ta
        Muhalifler Humus'ta
        "Peki kim üretecek"
        "Peki kim üretecek"
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Michelin yıldızlı restoran sayısı 14 oldu
        Kartal derbide hayata döndü!
        Kartal derbide hayata döndü!
        Büyük ilgi gördü
        Büyük ilgi gördü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Trump, Zelenskiy ile görüştü
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Modern hayat çocukların kemiklerini eritiyor
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin tarihi serisi bitti!
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        Trump: Suriye'ye karışmamalıyız
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        "F.Bahçe kendini yaktı Beşiktaş'ı kurtardı"
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        Akaryakıt istasyonunda 'orak'lı kavga: 7 yaralı
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        'Elektroşok' ve kemerli kavga kamerada
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        TURPAK'tan UTTS'de kullanılacak çiplerin maliyetine ilişkin açıklama
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        "Hiçbir yere kaçmıyorum, buradayım!"
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Mourinho: Biz daha iyiydik!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Kasımpaşa mahkemeye gidiyor!
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Ayasofya'nın kubbesi sökülecek
        Habertürk Anasayfa