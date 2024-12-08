Altın fiyatlarında ibre yukarı yönlü! 8 Aralık Pazar bugün tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatlarındaki dalgalanma 8 Aralık 2024 Pazar günü de devam ediyor. Gözde yatırım araçlarından altın, ufak çaplı değer kaybetmeye devam ediyor. Altın fiyatlarında son durum altın almak veya satmak isteyen yatırımcılar tarafından takip ediliyor. Gram altın güne 2.942 TL'den, çeyrek altın ise 4.811 TL'den başladı. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 8 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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Altın fiyatlarında son durum 8 Aralık Pazar günü de yakından takip ediliyor. En çok tercih edilen yatırım aracı olan altın, küresel gelişmelerin etkisiyle dalgalı seyrini sürdürüyor. Geçtiğimiz haftalarda 3 bin lira bandını aşan gram altın fiyatı, son günlerde 3 bin lira bandını korumaya çalışıyor. Kapalıçarşı’dan alınan verilere göre; ons altın 2 bin 643 liradan işlem görüyor. Peki, bugün ata, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte 8 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış tablosu…
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ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
7 Aralık Cumartesi günü 2 bin 947 lira olan gram altın, 8 Aralık Pazar günü 2 bin 942 liraya geriledi. Çeyrek altın ise 4 bin 811 liradan işlem görüyor.
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GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.942,43
Satış: 2.942,91
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ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.632,25
Satış: 2.634,49
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ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.707,89
Satış: 4.811,66
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CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 18.831,56
Satış: 19.187,79
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TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.570,00
Satış: 19.723,00
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YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.386,35
Satış: 9.623,32
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ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 18.831,56
Satış: 19.187,79
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ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.899,84
Satış: 20.399,94
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14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.626,04
Satış: 2.465,79
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22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.737,81
Satış: 2.888,08
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GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.624,00
Alış: 49.195,00