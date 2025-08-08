Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Canlı altın fiyatları 8 Ağustos 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından altın, haftanın son işlem gününde dalgalı seyir izliyor. Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayanarak, ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Bu karar, altın vadeli işlem piyasalarında ani ve güçlü tepkilere neden oldu. Spot altın günün ilk saatlerinde ons başına 3.409 dolara kadar yükseldikten sonra 3.390 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...
- 1
Altın fiyatları son dakika gelişmeleri haftanın son işlem gününde yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Financial Times, ABD’nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Kararın ardından ons başına 3.409 dolara kadar yükselen spot altın, daha sonra 3.390 dolara kadar geriledi. Külçe altın ise haftalık bazda %0,7 oranında yükseliş gösterdi ve üst üste ikinci haftayı kazançla kapatma yolunda ilerledi. Piyasalardaki oynaklık, vergi uygulamasının gerçek etkisi konusunda yatırımcıların netlik arayışında olduğunu gösterdi. İşte 8 Ağustos 2025 güncel 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu!
- 2
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 4.445,8540
Satış: 4.446,3510
- 3
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 3.394,55
Satış: 3.398,20
-
- 4
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 7.113,6300
Satış: 7.270,0500
- 5
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 28.454,5200
Satış: 28.991,2800
- 6
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 28.794,00
Satış: 28.979,00
-
- 7
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 14.185,59
Satış: 14.542,53
- 8
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 28.461,02
Satış: 28.996,97
- 9
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 29.193,73
Satış: 29.929,99
-
- 10
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.420,79
Satış: 3.391,54
- 11
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 4.029,29
Satış: 4.241,10
- 12
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 71.722,00
Satış: 72.339,00
-
- 13