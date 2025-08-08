Habertürk
        CANLI ALTIN FİYATLARI 8 AĞUSTOS 2025: Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatlarında dalgalanma! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 8 Ağustos 2025 Cuma günü alım satım yapmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Gözde yatırım araçlarından altın, haftanın son işlem gününde dalgalı seyir izliyor. Financial Times, ABD Gümrük Sınır Koruma Kurumu'ndan gelen bir mektuba dayanarak, ABD'nin bir kiloluk altın külçelerine ithalat vergisi uyguladığını bildirdi. Bu karar, altın vadeli işlem piyasalarında ani ve güçlü tepkilere neden oldu. Spot altın günün ilk saatlerinde ons başına 3.409 dolara kadar yükseldikten sonra 3.390 dolara geriledi. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım ve ons altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte 8 Ağustos 2025 altın fiyatları canlı takip ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.08.2025 - 08:06 Güncelleme: 08.08.2025 - 12:01
